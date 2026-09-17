Toast Aktie
WKN DE: A3C3Y4 / ISIN: US8887871080
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17.09.2026 14:02:00
What Would It Take for Investors to Pay More for Toast Stock?
Toast (NYSE: TOST) is a provider of digital payments and management software services for restaurants and other businesses. The company grew its revenue by roughly 23% year over year to $1.91 billion last quarter, and net income surged 92.5% to roughly $154 million.
Despite very strong sales and earnings expansion, investors have seemingly been hesitant to pay a valuation premium to own a piece of Toast's growth story. With the stock trading at roughly 20 times 2026's expected earnings, shares could actually be significantly underpriced compared to the rate at which the business is growing its profits.
What would have to happen for investors to pay more for Toast stock?
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