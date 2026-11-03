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03.11.2026 19:15:00

What Would Warren Buffett Do With Nike Stock Down 38% in 2026?

Nike's (NYSE: NKE) guidance for fiscal 2027 suggests things could get worse before they get better. The iconic athletic apparel company expects its sales to decline by a high-single-digit percentage, and there don't appear to be many catalysts on the horizon that could reverse the stock price's decline. As of this writing, the stock has fallen by 38% in 2026.

In times like these, it can be beneficial for a shareholder to take a step back and channel their inner Warren Buffett. He often offered valuable insights to retail investors, and there's one specific piece of his wisdom that Nike shareholders may want to consider as they weigh their next moves.

Image source: Getty Images.

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23.10.26 Nike Overweight Barclays Capital
22.10.26 Nike Outperform Bernstein Research
22.10.26 Nike Underweight JP Morgan Chase & Co.
14.10.26 Nike Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.10.26 Nike Hold Deutsche Bank AG
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