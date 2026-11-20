Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
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20.11.2026 18:00:03
What Would Warren Buffett Do With Nike Stock Down 79% From Its Peak?
Based on its long-term industry leadership position, most investors would view Nike (NYSE:NKE) as a high-quality business. And there aren't many people in this world who could size up a company like Warren Buffett could to figure out if this is true. He's adept at making thoughtful decisions about what course of action to take.
So, what would he do with this consumer discretionary stock that's trading a gut-wrenching 79% (as of Nov. 13) off its record?
Image source: Getty Images.
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Nachrichten zu Nike Inc.
|
20.11.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
20.11.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones verliert nachmittags (finanzen.at)
|
20.11.26
|Dow Jones-Handel aktuell: So steht der Dow Jones am Freitagmittag (finanzen.at)
|
20.11.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
|
19.11.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
19.11.26
|Minuszeichen in New York: So bewegt sich der Dow Jones nachmittags (finanzen.at)
|
19.11.26
|Börse New York: Dow Jones zeigt sich am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
19.11.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones klettert zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
Analysen zu Nike Inc.
|18.11.26
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|13.11.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|23.10.26
|Nike Overweight
|Barclays Capital
|18.11.26
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.26
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.26
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Nike Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Nike Inc.
|30,06
|-4,12%
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