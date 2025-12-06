RH Aktie
WKN DE: A2DJTU / ISIN: US74967X1037
What You Should Watch With RH Stock in 2026
RH (NYSE: RH), the high-end home furnishings company formerly known as Restoration Hardware, is no stranger to volatility.The stock has been through several boom-and-bust cycles over the last decade, most recently struggling in the post-pandemic era as the housing market has slowed to a 30-year low, dealing a blow to much of the home improvement sector. Additionally, tariffs have been another thorn in RH's side, and as a result, the stock has had a forgettable 2025 as optimism at the end of 2024 around lower interest rates and a housing market rebound has given way to a less favorable reality.As the chart below shows, the stock is down nearly 60% this year, with essentially all of those losses coming in the first quarter, partly in response to higher tariffs than expected under President Donald Trump.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
