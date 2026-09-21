Collectors Aktie
WKN DE: A12CFE / ISIN: FR0004185023
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21.09.2026 11:00:13
What’s a Classic Car? Younger Collectors Prize Less Heralded Models.
Baby boomers embraced brawny cars from the 1950s and ’60s, but as new collectors take up the hobby, Mazdas and Nissans from the 1980s and ’90s are hot, and still don’t break the bank.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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