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20.03.2026 22:03:38
What's Behind a $49 Million Bet on This Energy Tech Stock Up 33% Amid Pending Buyout?
On February 17, 2026, Whitebox Advisors disclosed it bought 242,395 shares of Chart Industries (NYSE:GTLS), an estimated $49.12 million trade based on quarterly average pricing.According to an SEC filing published February 17, 2026, Whitebox Advisors increased its holding in Chart Industries (NYSE:GTLS) by 242,395 shares last quarter. The estimated transaction value was $49.12 million, calculated using the average closing price for the quarter. The fund finished the period holding 560,001 shares valued at $115.49 million. The net position change, which reflects both trading and market price effects, totaled $51.92 million for the quarter.Chart Industries is a leading provider of highly engineered equipment and solutions for the energy and industrial gas markets, operating on a global scale. The company leverages a diversified product portfolio and technical expertise to address complex needs in cryogenics, gas processing, and specialty end markets.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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