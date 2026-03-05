Baidu.com Aktie

WKN: A0F5DE / ISIN: US0567521085

05.03.2026 18:28:22

What's Behind This $32 Million Bet on Baidu Amid a 36% Stock Rally?

On February 17, 2026, Portolan Capital Management disclosed a buy of Baidu (NASDAQ:BIDU), adding 259,101 shares in the fourth quarter for an estimated $32.16 million based on quarterly average pricing.According to a SEC filing dated February 17, 2026, Portolan Capital Management increased its stake in Baidu (NASDAQ:BIDU) by 259,101 shares during the fourth quarter. The estimated transaction value is $32.16 million, calculated using the quarter's average closing price. The quarter-end value of the position increased by $33.85 million, reflecting both trading activity and share price appreciation.Baidu is a leading internet platform company in China, leveraging its core search, cloud, and artificial intelligence capabilities to drive growth. The company benefits from a diversified revenue base, strong market presence, and ongoing investment in AI-driven services. Its integrated approach positions Baidu as a key player in China's digital economy, serving both enterprise and consumer segments.
