Baidu.com Aktie
WKN: A0F5DE / ISIN: US0567521085
|
05.03.2026 18:28:22
What's Behind This $32 Million Bet on Baidu Amid a 36% Stock Rally?
On February 17, 2026, Portolan Capital Management disclosed a buy of Baidu (NASDAQ:BIDU), adding 259,101 shares in the fourth quarter for an estimated $32.16 million based on quarterly average pricing.According to a SEC filing dated February 17, 2026, Portolan Capital Management increased its stake in Baidu (NASDAQ:BIDU) by 259,101 shares during the fourth quarter. The estimated transaction value is $32.16 million, calculated using the quarter's average closing price. The quarter-end value of the position increased by $33.85 million, reflecting both trading activity and share price appreciation.Baidu is a leading internet platform company in China, leveraging its core search, cloud, and artificial intelligence capabilities to drive growth. The company benefits from a diversified revenue base, strong market presence, and ongoing investment in AI-driven services. Its integrated approach positions Baidu as a key player in China's digital economy, serving both enterprise and consumer segments.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Baidu.com Inc.
Analysen zu Baidu.com Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Baidu.com Inc.
|105,20
|3,54%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt etwas nach: ATX versucht sich an Erholung -- DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen erneut fester
Am heimischen Aktienmarkt sind leichte Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls nach oben. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag mehrheitlich höher.