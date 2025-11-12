Tencent Holdings Aktie
WKN DE: A1138D / ISIN: KYG875721634
12.11.2025 17:26:22
What's Behind This China-Focused Fund's $421 Million Bet on Tencent Music Entertainment?
New York-based Krane Funds Advisors reported a purchase of nearly 3.9 million shares of Tencent Music Entertainment Group (NYSE:TME), increasing its stake by an estimated $126 million, according to an SEC filing on Monday.According to a filing with the Securities and Exchange Commission released on Monday, Krane Funds Advisors increased its position in Tencent Music Entertainment Group (NYSE:TME) by acquiring nearly 3.9 million additional shares during the third quarter. The post-transaction holding stands at 19 million shares valued at $421.6 million as of the filing date.The buy activity raised Krane's TME position to 12% of the 13F AUM.
