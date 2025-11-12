Tencent Holdings Aktie

Tencent Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1138D / ISIN: KYG875721634

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
12.11.2025 17:26:22

What's Behind This China-Focused Fund's $421 Million Bet on Tencent Music Entertainment?

New York-based Krane Funds Advisors reported a purchase of nearly 3.9 million shares of Tencent Music Entertainment Group (NYSE:TME), increasing its stake by an estimated $126 million, according to an SEC filing on Monday.According to a filing with the Securities and Exchange Commission released on Monday, Krane Funds Advisors increased its position in Tencent Music Entertainment Group (NYSE:TME) by acquiring nearly 3.9 million additional shares during the third quarter. The post-transaction holding stands at 19 million shares valued at $421.6 million as of the filing date.The buy activity raised Krane's TME position to 12% of the 13F AUM.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Tencent Holdings Ltdmehr Nachrichten