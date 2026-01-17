MercadoLibre Aktie
WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023
|
17.01.2026 05:06:55
What's Behind This Fund's $19 Million Bet on MercadoLibre Stock?
Pictet North America Advisors disclosed a buy of MercadoLibre (NASDAQ:MELI), acquiring 2,703 shares in the fourth quarter for an estimated $5.68 million based on quarterly average pricing, according to a January 16 SEC filing.According to a SEC filing dated January 16, Pictet North America Advisors SA increased its position in MercadoLibre (NASDAQ:MELI) by 2,703 shares, bringing its total holdings to 9,342 shares. The estimated transaction value was $5.68 million, calculated using the average share price over the fourth quarter. The value of the MercadoLibre position at quarter-end rose by $3.30 million, reflecting both the share addition and stock price movement.This buy brings MercadoLibre to 1.79% of the fund’s reported U.S. equity AUM as of December 31.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MercadoLibre Inc
|
13.01.26
|Verluste in New York: So performt der NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
13.01.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 am Mittag stärker (finanzen.at)
|
13.01.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
05.01.26
|Gute Stimmung in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
05.01.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
05.01.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
05.01.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 beginnt Montagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
31.12.25
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 sackt zum Start des Mittwochshandels ab (finanzen.at)