MercadoLibre Aktie

MercadoLibre für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
17.01.2026 05:06:55

What's Behind This Fund's $19 Million Bet on MercadoLibre Stock?

Pictet North America Advisors disclosed a buy of MercadoLibre (NASDAQ:MELI), acquiring 2,703 shares in the fourth quarter for an estimated $5.68 million based on quarterly average pricing, according to a January 16 SEC filing.According to a SEC filing dated January 16, Pictet North America Advisors SA increased its position in MercadoLibre (NASDAQ:MELI) by 2,703 shares, bringing its total holdings to 9,342 shares. The estimated transaction value was $5.68 million, calculated using the average share price over the fourth quarter. The value of the MercadoLibre position at quarter-end rose by $3.30 million, reflecting both the share addition and stock price movement.This buy brings MercadoLibre to 1.79% of the fund’s reported U.S. equity AUM as of December 31.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu MercadoLibre Inc

mehr Nachrichten