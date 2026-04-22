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22.04.2026 20:40:20
What's Behind This Fund's New $6 Million Bet on a Treasury ETF With 10-Year Duration?
On April 21, 2026, Econ Financial Services Corp disclosed a new position in Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF (NASDAQ:GOVI), acquiring 226,050 shares in a trade estimated at $6.24 million based on quarterly average pricing.Econ Financial Services Corp reported to the U.S. Securities and Exchange Commission on April 21, 2026, that it established a new stake in the Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF (NASDAQ:GOVI), acquiring 226,050 shares. The estimated transaction value was $6.24 million, calculated using the quarter’s average unadjusted closing price. The quarter-end value of the position increased by $6.17 million, reflecting both the trade and price movement.The Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF offers institutional investors diversified exposure to the U.S. Treasury yield curve by equally weighting maturities from 1 to 30 years. The Fund and the Index are rebalanced monthly to maintain a diversified maturity ladder. The fund’s strategy is designed for investors seeking broad U.S. Treasury exposure with a transparent, rules-based methodology.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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