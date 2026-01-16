|
16.01.2026 15:52:53
What's Behind This New $4 Million Bet on a Beaten-Down Mall Owner Lagging the Broader Market?
California-based Triad Investment Management initiated a new stake in Macerich (NYSE:MAC) during the latest quarter, buying 206,916 shares in a trade estimated at $3.82 million based on quarterly average pricing, according to a Thursday SEC filing.According to an SEC filing released Thursday, Triad Investment Management disclosed a new position in Macerich, acquiring 206,916 shares during the quarter. The estimated transaction value for the purchase is $3.82 million, calculated using the quarter’s average share price.The new position for Triad now accounts for 3.87% of the fund’s 13F reportable assets under management.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.