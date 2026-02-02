Apple Aktie

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

02.02.2026 21:11:31

What's Driving The Jump In Apple Stock?

Apple Inc (NASDAQ:AAPL) shares are moving higher on Monday. OpenAI rolled out a new standalone coding assistant app that's currently available only on Apple computers. Here’s what you should know.Codex App Brings New Tools to Apple DevelopersOpenAI introduced a dedicated app for its AI‑powered coding assistant, Codex, giving all ChatGPT users on Apple devices temporary access, CNBC wrote. The app acts as a centralized workspace where developers can run and manage multiple AI agents at once, each operating in its own project‑based thread.OpenAI CEO Sam Altman described Codex as "the most loved internal product we've ever had," noting that he's been "staying up late at night with excitement" using it himself. The company says more than 1 million developers have used Codex ...Full story available on Benzinga.comWeiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
