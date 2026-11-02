Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
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02.11.2026 17:45:00
What's Going on with Alphabet Stock? 3 Things Investors Should Know
Alphabet (NASDAQ: GOOGL) delivered another quarter of impressive revenue growth. Its third-quarter 2026 revenue increased 25% year over year to $127.6 billion. Google Cloud more than doubled its revenue, while Google Search continued to grow.
Yet, Alphabet shares came under pressure following the earnings announcement. Investors are increasingly concerned about the company's advertising business and the enormous amount of money it is spending on artificial intelligence.
So, what's happening with Alphabet? Here are three things investors should understand.
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Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
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16:01
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30.10.26
|Alphabet-Aktie im Death Cross: So erging es Anlegern nach den letzten Signalen (finanzen.at)
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|Alphabet shares tumble in $500bn rout (Financial Times)
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|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
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29.10.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
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29.10.26
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Analysen zu Alphabet C (ex Google)
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|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
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|29.10.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
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|Deutsche Bank AG
|20.01.26
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