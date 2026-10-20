Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
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20.10.2026 18:42:14
What's Going On With Intuit Stock Tuesday?
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Nachrichten zu Intuit Inc.
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20.10.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite zum Start des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
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20.10.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
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19.10.26
|Montagshandel in New York: NASDAQ 100 zum Start des Montagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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15.10.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)
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15.10.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite schwächelt am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
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15.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 fällt nachmittags (finanzen.at)
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15.10.26
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 mittags in Rot (finanzen.at)
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15.10.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 zum Start in Rot (finanzen.at)
Analysen zu Intuit Inc.
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|Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung
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|Intuit Inc.
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Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt fester -- ATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.