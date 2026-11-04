What's Going on With Microsoft Stock?

Microsoft Aktie

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WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

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04.11.2026 14:35:01

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02.11.26 Microsoft Kaufen DZ BANK
02.11.26 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.26 Microsoft Buy UBS AG
29.10.26 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.10.26 Microsoft Buy Goldman Sachs Group Inc.
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Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung 3,86 -0,52% Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung
Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs 31 040,00 6,96% Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
Microsoft Corp. 478,50 -3,38% Microsoft Corp.

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Furcht vor KI-Regulierung: ATX und DAX büßen Gewinne letztlich ein -- Wall Street schließlich stark unter Druck -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt sowie beim DAX waren zunächst teils kräftige Gewinne zu sehen, bevor beide Börsenbarometer ins Minus fielen. An der Wall Street ging es ebenso stark nach unten. Die Börsen in Asien zeigten sich uneinheitlich.
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