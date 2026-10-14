Nebius Aktie
WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522
|
14.10.2026 14:58:37
What's Going On With Nebius Group Stock Wednesday?
This article What's Going On With Nebius Group Stock Wednesday? originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nebius
|
14.10.26
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 letztendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
14.10.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 schwächer (finanzen.at)
|
14.10.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 sackt am Mittag ab (finanzen.at)
|
14.10.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 beginnt Handel im Minus (finanzen.at)
|
13.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Start des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
12.10.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 fällt letztendlich zurück (finanzen.at)
|
12.10.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
12.10.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 mittags leichter (finanzen.at)
Analysen zu Nebius
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung
|3,50
|0,00%
|Nebius
|156,54
|-5,74%
|Nebius Group N.V. Registered Shs -A- Cert Deposito Arg Repr 0.037037 Shs
|11 100,00
|-10,34%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen belasten: ATX schließt deutlich schwächer -- DAX schlussendlich fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich klar im Minus, während der deutsche Leitindex moderat aufwärts tendierte. Der Dow legt im Donnerstagshandel zu. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag tief abwärts.