Nu Holdings Aktie
WKN DE: A3C82G / ISIN: KYG6683N1034
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21.10.2026 13:36:57
What's Going On With Nu Holdings Stock Wednesday?
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Nachrichten zu Nu Holdings
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14.08.26
|Ehemaliges Buffett-Investment Nu Holdings mit Rekordgewinn - Aktie im Aufwind (finanzen.at)
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12.08.26
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Analysen zu Nu Holdings
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