Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
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18.08.2026 16:30:00
What's Going On With The Metals Company Stock?
Exploding 451% higher, The Metals Company (NASDAQ: TMC) delivered one of the market's standout performances in 2025. With President Donald Trump signing executive orders to spur deep-sea mining in 2025, investors recognized the value in one of the industry's leaders, The Metals Company.But shares haven't repeated their impressive performance in 2026. As of this writing, The Metals Company stock has plunged 35% year to date and is now down 65% from its 52-week high.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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