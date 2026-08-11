Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
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11.08.2026 16:15:00
What's Going On With The Trade Desk Stock?
For years, The Trade Desk (NASDAQ: TTD) looked almost unstoppable.The company regularly beat its own guidance, grew revenue at an impressive pace, and maintained customer retention above 95%. Investors rewarded that consistency with a premium valuation, believing The Trade Desk would remain one of the biggest winners as advertising dollars continued shifting online.Then everything changed. The latest earnings report sent the stock sharply lower, wiping out billions of dollars in market value. The Trade Desk is still growing, remains profitable, and continues to invest heavily in artificial intelligence (AI) and connected TV. So why did investors react so negatively?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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