The Trade Desk (NASDAQ:TTD) used to be one of the market's favorite advertising technology companies. It offered investors an attractive way to benefit from the shift toward digital advertising, particularly as more people watched television through streaming services.

But the sentiment has changed. The stock has fallen sharply as investors question whether the company can maintain its growth, compete with technology giants, and protect its profits.

The problem is not that digital advertising is going away. It is that The Trade Desk is struggling to turn the industry's growth into growth for its own business.

Continue reading