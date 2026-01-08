Erasca Aktie

Erasca für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CU1G / ISIN: US29479A1088

08.01.2026 19:21:11

What's Going With Cancer Biotech Erasca Stock On Thursday?

Erasca Inc. (NASDAQ:ERAS) shares on Wednesday jumped close to 60% to $6.12. On Thursday, the stock fell as low as $4.33. • Erasca shares are advancing steadily. Why is ERAS stock trading higher?The movement came in reaction to a rumored deal, wherein AbbVie Inc. (NYSE:ABBV) was reportedly in advanced talks to buy cancer-drug biotech Revolution Medicines, Inc. (NASDAQ:RVMD).The Wall Street Journal Full story available on Benzinga.comWeiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
