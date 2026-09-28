AppLovin Aktie
WKN DE: A2QR0K / ISIN: US03831W1080
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28.09.2026 16:03:11
What's Happening With AppLovin Stock Monday?
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Nachrichten zu AppLovin Corp
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23.09.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 notiert schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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23.09.26
|Schwache Performance in New York: So performt der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
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23.09.26
|Handel in New York: So entwickelt sich der S&P 500 nachmittags (finanzen.at)
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23.09.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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23.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 am Mittag leichter (finanzen.at)
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23.09.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
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23.09.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 schwächelt zum Start (finanzen.at)
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18.09.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
Analysen zu AppLovin Corp
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag fester. Der deutsche Aktienmarkt notierte nur knapp im Minus. Die US-Börsen zeigen sich mit Verlusten. Die Aktienmärkte in Fernost fanden am Montag keine einheitliche Richtung.