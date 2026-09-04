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WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027

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04.09.2026 12:30:00

What's the Better Buy Right Now: Robinhood or Solana?

Robinhood Markets' (NASDAQ: HOOD) new blockchain, the Robinhood Chain, opened for business on July 1, and by the end of the month, it was averaging $29.7 million in daily tokenized stock trading volume on its decentralized exchanges (DEXs). That sum was even higher than the combined total of two main tokenized equity trading venues on the Solana (CRYPTO: SOL) blockchain -- a reversal of Solana's overpowering lead in the segment thus far, which had begun to look nearly unassailable.Solana spent 18 months building that lead, and Robinhood is challenging it in a matter of weeks. But, given how quickly capital rotates within the crypto sector to the latest shiny thing, it would be premature to say that Robinhood's position is secure in any way.So which of these assets will be the better buy once the hype around the new network's debut starts to fade?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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