AbbVie Aktie
WKN DE: A1J84E / ISIN: US00287Y1091
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24.05.2026 18:00:00
What's the Better Dividend Stock Today: AbbVie or Pfizer?
AbbVie (NYSE: ABBV) and Pfizer (NYSE: PFE) are two top healthcare stocks, and they're investments that can generate a ton of dividend income for your portfolio.AbbVie, which yields 3.2%, has been a dividend growth beast for decades and has been doing a good job of growing its business even after its top-selling drug Humira lost patent protection. It has proven to be a good long-term dividend investment to hang on to.Pfizer offers a higher yield of 6.7%, but it's a bit riskier, given that it's still in the midst of trying to get back to growth and is facing some daunting patent cliffs in the near future. For investors, the pressing issue is whether the business is on the right track and if its dividend is indeed safe.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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