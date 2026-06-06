Hewlett-Packard Aktie
ISIN: ARDEUT110194
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06.06.2026 17:05:00
What's the Better Stock Right Now: Hewlett Packard Enterprise or Dell?
Hewlett Packard Enterprise (NYSE: HPE) and Dell Technologies (NYSE: DELL) are booming amid the AI infrastructure-building spree. Both are experiencing explosive growth, but which stock is the better long-term pick right now? Let's have a look.HPE just reported a record Q2, with revenue reaching $10.7 billion, and its EPS beat estimates by $0.79. Revenue grew 40% year over year. Specifically, networking revenue grew by over 148%, and the Cloud and AI segment increased 23%. HPE raised its full fiscal 2026 revenue growth range to 29% to 33%, a huge bump from the 17% to 22% outlook from the previous quarter. Shares of HPE are up almost 124% this year as of this writing. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Hewlett Packard Enterprise Co.
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|Hewlett-Packard Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
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