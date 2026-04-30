Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
01.05.2026 00:13:35
What's the Upside for Netflix Stock Investors?
Netflix (NASDAQ: NFLX) provided investors with an excellent view of its long-term opportunity.*Stock prices used were the afternoon prices of April 28, 2026. The video was published on April 30, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Netflix Inc.
|
27.04.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel hätte eine Investition in Netflix von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
23.04.26
|Netflix-Aktie stabil: Milliardenprogramm für Aktienrückkäufe angekündigt (dpa-AFX)
|
23.04.26
|Warner-Aktie kaum verändert: Grünes Licht von Aktionären für Übernahme durch Paramount (dpa-AFX)
|
20.04.26