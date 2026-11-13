What's Wrong With Amazon.com (AMZN) Stock, and Is It a Buy in November?

Shares of Amazon (NASDAQ: AMZN) have averaged annual gains of 4% over the past 15 years and 22% over the past decade. But over the past year, they're up only 9%. So what's wrong with Amazon? I would argue not much, but let's take a look.

First off, know that the long-term average annual gain for the stock market is close to 10%, and a 9% gain is quite respectable. Also, it can be hard for any company to sustain an average annual gain of more than 20% -- especially once it has become a huge company, and Amazon's recent market value is nearly $3 trillion.

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