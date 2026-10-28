Comcast Aktie
WKN: 157484 / ISIN: US20030N1019
|
28.10.2026 16:00:00
What's Wrong With Comcast Stock?
Every stock goes through the occasional rough patch. For some stocks, though, the misery never seems to end.
That's been the case for Comcast (NASDAQ: CMCSA) since 2021. After making a record high that same year, the stock's fallen nearly 60%, hitting yet another 52-week low early this month.
What gives? The explanation isn't exactly surprising.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Comcast Corp. (Class A)
|
16:03
|NASDAQ Composite Index-Wert Comcast-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Comcast von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
22.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Comcast-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Comcast von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
21.10.26
|Ausblick: Comcast legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
19.10.26
|Nokia, GE, Comcast, IBM, Tesla, Abbott, Danaher, Lam Research - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
|
19.10.26
|Nokia, GE, Comcast, IBM, Tesla, Abbott, Danaher, Lam Research - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
|
16.10.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
16.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 verliert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
15.10.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Comcast-Aktie: So viel Verlust hätte eine Comcast-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Comcast Corp. (Class A)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Comcast Corp. (Class A)
|19,75
|1,39%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Zinsentscheid: ATX schließt höher -- DAX schlussendlich über 26.000-Marke -- Asiens Börsen geben letztlich mehrheitlich ab - Nikkei stark
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich im Handel am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt notierte ebenso in der Gewinnzone. Die US-Börsen bewegen sich in der Verlustzone. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.