What's Wrong With Roblox Stock?

Roblox (NYSE: RBLX) stock is down 36% in 2026 as of Oct. 20, even though revenue and free cash flow continue to grow. The sell-off stems from a slowdown in engagement and bookings, but the company is making changes that could set up stronger growth over the next few years.

In the second quarter of 2026, revenue rose 36% year over year to about $1.5 billion. However, bookings -- a more accurate measure of what players spend on the platform -- grew just 8% to roughly $1.6 billion, at the low end of management's guidance. The slower growth in bookings reflects weaker engagement: daily active users increased by 10% to 123 million, while hours spent on the platform rose by only 5%.

Part of the slowdown was intentional. Roblox added safety measures, including age checks before players can access in-game chat, which reduced engagement during the quarter. It also adjusted its discovery algorithms to favor games that keep players longer, which temporarily steered users away from titles that drive higher near-term bookings. These steps are meant to build a stronger foundation for long-term growth.

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