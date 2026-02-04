UnitedHealth Aktie

WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021

04.02.2026 02:30:00

What's Wrong With UnitedHealth Stock?

UnitedHealth Group (NYSE: UNH) is a stock that looks to be in deep trouble. As of the end of January, it was already down 13% in 2026. And that's after an already brutal year in 2025, when it fell 35% in value. Investors have been dumping the stock in droves, as things appear to be going from bad to worse.The company recently released its latest quarterly results, which only exacerbated concerns about its future and whether this is still a good business to invest in. Here's why UnitedHealth stock seems to be in an endless free fall these days, and whether you should consider taking a chance on it.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
