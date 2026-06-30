People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
|
30.06.2026 11:16:23
WhatsApp to let people chat by swapping usernames instead of phone numbers
The app's new usernames feature will be rolled out globally over the next few months.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!