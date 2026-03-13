Wheaton Precious Metals Aktie

Wheaton Precious Metals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DRBP / ISIN: CA9628791027

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.03.2026 08:07:55

Wheaton Precious Metals Raises Quarterly Dividend To $0.195/shr

(RTTNews) - Wheaton Precious Metals Corp. (WPM, WPM.TO) on Thursday said its board declared a first-quarter dividend of $0.195 per share, up from $0.165 per share paid in the fourth quarter of 2025.

The dividend will be paid on or about April 10 to shareholders of record as of March 31.

The ex-dividend date is March 31.

The company said the dividend qualifies as an eligible dividend for Canadian income tax purposes.

The company added that shareholders may participate in its dividend reinvestment plan or DRIP, under which shares will be issued from treasury at the average market price without a discount.

Wheaton Precious Metals closed the regular trading session on March 13, 2026, at $145.73, down $2.94 or 1.98%. Later, in overnight trading, the share price declined to $149, lesser $3.27 or 2.24%, as of 3:01 AM EDT.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Wheaton Precious Metals

mehr Nachrichten

Analysen zu Wheaton Precious Metals

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Wheaton Precious Metals 123,95 -1,78% Wheaton Precious Metals

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.03.26 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX fällt zurück -- Wall Stree uneins -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag im Minus. Der deutsche Aktienmarkt kämpft sich in die Gewinnzone zurück. Die US-Börsen notieren am Freitag uneinheitlich. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen