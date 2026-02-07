Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
|
07.02.2026 17:45:00
Wheaton Precious Metals Shares Are Cheaper Than Before Silver's Surge: Here's Why
Amid all the volatility silver prices have seen in 2026, they are still up by double digits for the year as of early February. Shares of Wheaton Precious Metals (NYSE: WPM) are up 11.4% year to date, and zooming out over the last 12 months, they have returned 98%.Looking at the precious metals company's rise, it's natural to wonder if its rally is over. The stock's price-to-earnings (P/E) ratio of 59 certainly makes it look expensive at first glance, considering that the average S&P 500 company is priced far more cheaply with a P/E ratio of 29.6. 'Yet there's one good reason to think that this stock is actually much cheaper than it appears. Not only that, it's even cheaper than it was a year ago, before its near-100% rally.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
