Wheeler Real Estate Investment Trust hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Wheeler Real Estate Investment Trust äußerte sich am 08.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 14,55 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -14118,300 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Wheeler Real Estate Investment Trust im vergangenen Quartal 24,3 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Wheeler Real Estate Investment Trust 24,8 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at