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29.07.2026 06:31:29
Wheels India mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Wheels India hat am 27.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 15,68 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 12,23 INR je Aktie in den Büchern standen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14,91 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 12,66 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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