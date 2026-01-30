Wheels India verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Wheels India hat am 29.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Wheels India hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 14,76 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 10,25 INR je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 13,71 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Wheels India einen Umsatz von 11,25 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at