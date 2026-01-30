|
30.01.2026 06:31:29
Wheels India verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Wheels India hat am 29.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Wheels India hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 14,76 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 10,25 INR je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 13,71 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Wheels India einen Umsatz von 11,25 Milliarden INR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.