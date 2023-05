Wheels Up Experience A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Wheels Up Experience A hat am 09.05.2023 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2023 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,400 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,360 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Wheels Up Experience A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,04 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 351,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 325,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at