Wheels Up Experience A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Wheels Up Experience A stellte am 09.03.2023 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,427 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Wheels Up Experience A ein Ergebnis je Aktie von -0,220 USD vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,32 Prozent auf 408,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 345,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Wheels Up Experience A vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 1,523 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,662 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Wheels Up Experience A 1,58 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 32,28 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,19 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 1,089 USD sowie einen Umsatz von 1,57 Milliarden USD prognostiziert.

Redaktion finanzen.at