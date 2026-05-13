Wheels Up Experience A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Wheels Up Experience A ließ sich am 11.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Wheels Up Experience A die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2,29 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,800 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 168,9 Millionen USD, gegenüber 177,5 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,85 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at