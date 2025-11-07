Wheels Up Experience: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Wheels Up Experience hat am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,12 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,080 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 185,5 Millionen USD – eine Minderung von 4,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 193,9 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at