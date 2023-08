Wheels Up Experience stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Wheels Up Experience hat am 15.08.2023 die Bücher zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 5,168 USD gegenüber -2,526 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 21,26 Prozent auf 335,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 425,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at