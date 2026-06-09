WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
|
09.06.2026 21:37:00
When a World Cup team loses, its country’s stock market also goes down. Here’s the weird reason why.
Soccer’s premier tournament brings a hidden danger to your investment portfolio.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!