Anthropic Aktie
WKN DE: A42SXH / ISIN: US03703U1079
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22.11.2026 21:09:02
When Can Anthropic Insiders Sell? What the Post-IPO Lockup Period Means for Shareholders.
After nearly every initial public offering (IPO), insiders and pre-IPO stakeholders have to wait for a period before they can sell shares on the open market. These lockup periods can last for up to a year, but their expirations always cause some concern among new shareholders. After all, if insiders flood the market with their shares and demand from buyers doesn't keep up with supply, it can put downward pressure on the stock price.
For Anthropic (NASDAQ:ANT), which went public on Nov. 19, employees and executives will eventually have the opportunity to sell more of their shares. But instead of lockup periods ending, there are higher priorities for shareholders to focus on.
Image source: Getty Images.
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