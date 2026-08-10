EXTREME Aktie

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WKN DE: A12HKD / ISIN: JP3161270008

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10.08.2026 21:27:20

When extreme heat threatens Europe's nuclear power

Warm rivers and low water levels are forcing nuclear power plants to reduce output across Europe. Over a year, the losses are minimal, but on critical days the loss of power has consequences for grids and prices.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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