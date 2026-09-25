Answer Holdings Aktie
WKN DE: A3EQ88 / ISIN: JP3127630006
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25.09.2026 19:15:00
When Is It Too Late in Life to Start Investing? History Offers a Resounding Answer.
Let's say you're 45 -- or maybe even 65 -- and you haven't yet started investing, at least not in earnest. Is it too late for you? Not at all. Sure, the more time your nest egg has to grow, the more it can grow. But don't count yourself out -- at almost any age. Here's why.
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