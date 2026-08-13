Japan Asset Marketing Aktie
WKN: A0B975 / ISIN: JP3104930007
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13.08.2026 19:19:21
When the earth moves: six major earthquakes of 2026
Colombia, Venezuela, Mindanao: Thousands have died in powerful earthquakes this year. Six such events show that the magnitude of the quake is not the only factor determining the scale of the disaster.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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