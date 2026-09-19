Exact Aktie
WKN: 922812 / ISIN: NL0000350361
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19.09.2026 14:11:01
When Will Social Security Announce the 2027 COLA? Here’s the Exact Date
The Social Security cost-of-living adjustment, or COLA, is something that millions of Social Security recipients watch every year. In simple terms, the COLA provides a much-needed raise to help seniors keep up with the rising costs of living.
However, while millions of seniors will be watching for the COLA, the exact timing of the announcement and how the adjustment is calculated are not well understood by many. So, here's when you should expect to see the announcement, the formula the Social Security Administration (SSA) uses to calculate it, and how you can determine your own COLA as soon as the official figure lands.
Image source: Getty Images.
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