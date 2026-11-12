Where Food Comes From Aktie
WKN DE: A2QJNU / ISIN: US96327X2009
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12.11.2026 14:46:25
Where Food Comes From, Inc. Q3 Profit Declines
(RTTNews) - Where Food Comes From, Inc. (WFCF) released earnings for third quarter that Dropped, from last year
The company's bottom line totaled $0.825 million, or $0.17 per share. This compares with $1.15 million, or $0.22 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 10341.6% to $733 million from $7.02 million last year.
Where Food Comes From, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $0.825 Mln. vs. $1.15 Mln. last year. -EPS: $0.17 vs. $0.22 last year. -Revenue: $733 Mln vs. $7.02 Mln last year.
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