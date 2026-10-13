Snap Aktie
WKN DE: A2DLMS / ISIN: US83304A1060
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14.10.2026 00:59:26
Where is Spain headed after the snap election announcement?
Prime Minister Pedro Sanchez is taking a gamble by calling an early election in Spain. The housing crisis, migration and the rise of the right-wing populist Vox party are all likely to dominate the campaign.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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