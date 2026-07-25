Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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25.07.2026 18:30:00
Where Is the Floor for SpaceX Stock Right Now?
Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) went from being the biggest initial public offering (IPO) in history to one of the worst-performing IPOs in a long time. That's the market at work.SpaceX was valued at about $1.8 trillion upon going public, but its underlying fundamentals didn't justify that valuation. Hype and hope aren't typically good investment strategies over the long term. Now that the stock has tumbled, it's time to think about when the right investment point might be.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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